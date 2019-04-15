МЧС Татарстана обеспечит безопасность открытия финала WorldSkills Russia в «Татнефть Арене»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). МЧС обеспечит безопасность церемонии открытия финала седьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, которая состоится сегодня в ледовом дворце «Татнефть Арена».

«Обеспечивать безопасность церемонии будут сотрудники Федеральной противопожарной службы, инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы, спасатели Поисково-спасательной службы при МЧС Татарстана и специалисты по обеспечению работы мобильного комплекса оповещения населения», – рассказали в МЧС.

В МЧС отметили, что всего для обеспечения безопасности будут привлечены 73 человека личного состава и 11 единиц техники. После проведения инструктажа личный состав сотрудников МЧС заступит на дежурство за несколько часов до начала церемонии открытия.

«В числе главных задач – обеспечение пожарной безопасности и ликвидация последствий нештатных ситуаций, а также проведение инструктажа волонтеров и персонала, ведь именно они, в случае необходимости, будут направлять зрителей по путям экстренной эвакуации из главной арены и помещений», – рассказали в МЧС.

Напомним, что сегодня в борьбу за главный приз соревнований, которые будут проходить с 21 по 23 мая, вступят более полутора тысяч молодых профессионалов из 85 субъектов РФ. В церемонии примет участие Президент РТ.

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