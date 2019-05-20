Борис Менделевич в Казани лично изучит вопрос лечения больных с синдромом диабетической стопы

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич провел в Казани традиционный прием граждан. В ходе приема 7 жителей республики обратились к депутату со своими вопросами и предложениями. Среди поднятых татарстанцами тем — меры по профилактике алкоголизма, лечение больных с синдромом диабетической стопы и незаконная парковка. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Я всегда говорю, что миром движут активные. И каждый, кто поднимает проблему, ищет ее пути решения — это тот самый активный человек, меняющий в лучшую сторону не только свою, но и жизнь окружающих, — отметил депутат. — В этом плане очень важно, что каждый прием граждан — это новые инициативы и возможность решения актуальных проблем. И я благодарен всем, кто не остается в стороне», — рассказал депутат.

На приеме у депутата был и опытный хирург, кандидат медицинских наук Константин Корейба, который предложил пути решения проблемы по реализации комплексного подхода к специализированному лечению больных с синдромом диабетической стопы. Новый подход, по мнению эксперта, позволит ускорить лечение и восстановление больных.

Одним из первых на приеме побывал руководитель фонда «Чистая жизнь» Артём Рассман. Он рассказал о своей законодательной инициативе, способствующей масштабированию профилактики алкоголизма.

Среди обратившихся есть и татарстанцы c особенностями здоровья. Один из них поднял вопрос о незаконной парковке автолюбителей на местах для инвалидов – приходится либо искать парковку, расположенную намного дальше от объекта, либо парковаться на местах для всех, что повлечет за собой штраф, прописанный в законодательстве.

Подводя итоги приема, Борис Менделевич пообещал, что все вопросы изучит лично и на каждый даст ответ.

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