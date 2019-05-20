РФП за неделю выплатил более 17,5 млн рублей пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки за неделю выплатил более 17,5 млн рублей вкладчикам, пострадавшим в результате банкротства Татфондбанка и ИнтехБанка. Об этом сообщается на официальном канале фонда в мессенджере Telegram.

«Общая сумма выплат от РФП пострадавшим вкладчикам за неделю составила более 17,5 млн рублей. Такова сумма выплат за период с 13 мая по 17 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

За пять дней в фонд поступило 87 заявлений от татарстанцев — 50 от физических лиц и 37 — от юридических. Всего же сумма выплат пострадавшим вкладчикам на сегодняшний день — 20 мая — составляет более 645 млн рублей. В общей сложности подписано 3,6 тыс. соглашений об уступке на сумму 945,8 млн рублей.

«Таким образом, Республиканский фонд поддержки продолжает осуществлять выплаты вкладчикам, пострадавшим в результате банкротства Татфондбанка и ИнтехБанка в рамках этапа поддержки „всем по 500“ (клиенты ПАО „Татфондбанк“, ПАО „ИнтехБанк“, чьи вклады превышали 500 тысяч рублей)», — сообщается в тексте.

Также в фонде отмечают, что реестр обращений для оказания поддержки пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка, клиентам инвестиционной компании «ТФБ Финанс» закроется 14 июня.

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