Мамадыш выиграл 60 млн рублей на благоустройство стадиона «Ипподром»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Город Мамадыш выиграл федеральный грант в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 60 млн рублей потратят на создание многофункциональной площадки, пишет газета «Нократ».



Для реконструкции был разработан проект по созданию природно-спортивного комплекса на территории стадиона «Ипподром». Руководитель «Архитектурного десанта» Алмаз Валиуллин представил эскизный проект, составленный с учетом пожеланий местных жителей. На общественных обсуждениях активисты Мамадыша поддержали план единогласно.



Согласно проекту ипподром-стадион будет разделен на десять зон. Первая площадка предназначена для торговых рядов. Здесь намерены установить стеклопакеты и палатки. Помимо этого, в этой же зоне расположится летнее кафе.

Поскольку территория ипподрома со всех сторон обдувается ветром, планируется посадка большого количества деревьев, а в зоне входа на стадион «Ипподром» установят сидячие места.



Важной площадкой станет образовательная зона. В будущем здесь построят образовательное учреждение для воспитанников детских садов и школьников. В проект также включена зона для проведения праздников с удобными местами для зрителей.



Для самых юных посетителей стадион также станет отличным местом отдыха: зоны поделятся на две возрастные категории. Спортивная зона предполагает занятия волейболом, баскетболом и воркаутом, а любители картинга и конных скачек смогут наблюдать за ходом соревнований со смотровой площадки амфитеатра.



Для популярного в Татарстане и за его пределами фестиваля SunnyФест также предусмотрена отдельная зона. Протяженность санной трассы составит около 700 метров. Также в проект включено строительство ресторанного комплекса и гостевого дома.



Торжественное вручение сертификата состоится 31 мая в Воронеже. В составе делегации Мамадыш представят глава района Анатолий Иванов и замглавы города Айнур Аглямов.



«В этом году пройдут работы, связанные с документацией. В 2020 году начнется реконструкция на местности», – отметил заместитель главы Мамадыша Айнур Аглямов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.