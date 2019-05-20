600 мешков мусора: казанцы провели генеральную уборку на Среднем Кабане

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Генеральная уборка прошла в Казани в пределах береговой полосы озера Средний Кабан. За несколько часов добровольцы собрали 600 мешков мусора. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Жители города привели в порядок территорию между 33-м военным городком и улицей Ачинская. Мероприятие прошло с участием сотрудников администраций Вахитовского и Приволжского районов, УК Приволжского района, центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ, регионального оператора — ООО „УК ПЖКХ“, общественной организации „Будет Чисто“ и студентов Казани. Конечно, к уборке привлекли и энтузиастов-волонтеров, активных граждан, которые хотят видеть город чистым и ухоженным», — сказано в сообщении.

Вооружившим граблями и мешками для мусора, люди собрали пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовую посуду, оставшиеся после пикников. Часть собранных мусорных отходов отправлена на вторичную переработку.

Стоит отметить, что субботники стали доброй традицией среди жителей столицы Татарстана. В этот же день более 150 человек приняли участие в уборке на территории озера Изумрудное в Казани. Они собрали десятки мешков с мусором.



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