Дмитрий Киселев

20 мая 2019, 13:22

Спорт

Константин Цзю и Дон Уилсон встретятся в Казани в качестве почетных гостей «Боев по правилам TNA»

Спорт

Константин Цзю и Дон Уилсон встретятся в Казани в качестве почетных гостей «Боев по правилам TNA»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Два известных спортсмена посетят 3-й отборочный этап 1/8 финала чемпионата мира.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 26 мая на бои 3-го отборочного этапа 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» в качестве почетных гостей приглашены два легендарных спортсмена. Это абсолютный чемпион мира среди боксеров-профессионалов Константин Цзю и обладатель 10 мировых титулов в трех разных весовых категориях по кикбоксингу, киноактёр Дон «Дракон» Уилсон. По словам организаторов, легендарный мастер боевых искусств на этом отборочном этапе будет вручать международную престижную премию World Sports Oscar of Martial Arts. 

Также уже анонсирован файт-кард 3-го отборочного этапа. 26 мая в боях за выход в четвертьфинал на ринге «Татнефть Арены» встретятся в весовой категории до 70 кг Иван Кондратьев (Россия) и Рафал Косярски (Польша), а также Илья Соколов (Россия) и Ладислав Криштуфек (Чехия). 

В весовой категории до 80 кг пройдут бои между Домиником Циналом (Польша) и Стасом Макаренко (Латвия); Александром Дмитренко (Россия) и Гаувенберг Мбамба (Бельгия). В весовой категории cвыше 80 кг встретятся на ринге Виктор Вечерин (Россия) и Гокхан Гедик (Нидерланды), Надыр Гаджиев (Россия) и Элвис Рауль Чапда (Камерун). 

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