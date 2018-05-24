В Казани из-за экзаменов отменили общегородской Последний звонок

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Казани решили отказаться от проведения общешкольного Последнего звонка. Такое решение было принято в связи с большой загруженностью выпускников во время выпускных экзаменов, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

«Всего несколько дней отделяет нас от окончания учебного года. Пока младшие школьники ожидают наступления каникул, наши выпускники готовятся к самому трогательному празднику. Последний звонок для выпускников города прозвенит на школьных линейках, которые пройдут 23 и 25 мая. В конце экзаменационного марафона выпускников ждет приятный сюрприз от мэрии — большой городской выпускной вечер, который запланирован на 26 июня», — прокомментировал он.

Ильсур Метшин поддержал идею и отметил, что решение было принято совместно с выпускниками и учителями казанских школ.

«Правильное предложение... Мы посоветовались с педагогическим коллективом, с директорами школ, с самими ребятами и перенесли [общешкольный праздничный концерт] за пределы выпускного. В школах обязательно праздничные линейки пройдут, а мы постараемся большой красивый праздник организовать после проведения экзаменов», — сказал градоначальник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэрия Казани готовит сюрприз для выпускников казанских школ — концерт с участием творческих коллективов республики, также в планах — выступление звезд российской эстрады.

«Пока рано об этом говорить, полная информация будет позже. Сейчас рассматриваются несколько площадок, те звезды, которые могут быть приглашены. Сначала мы доведем до конца это дело, а потом официально об этом сообщим», — отметил Хидиятов.

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