Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с руководством турецкой компании Anadоlu Efes

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с руководством турецкой компании Anadоlu Efes.
«На встрече [стороны] обсудили текущую деятельность предприятия, а также перспективы дальнейших совместных проектов», — отметили в пресс-службе Президента РТ.
В беседе также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, вице-премьер РТ — глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов, помощник Президента РТ Альберт Нафигин и др.
Отметим, Аnadоlu Efes принадлежит пивоваренный завод в столице Татарстана.