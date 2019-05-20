Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с руководством турецкой компании Anadоlu Efes

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с руководством турецкой компании Anadоlu Efes.

«На встрече [стороны] обсудили текущую деятельность предприятия, а также перспективы дальнейших совместных проектов», — отметили в пресс-службе Президента РТ.

В беседе также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, вице-премьер РТ — глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов, помощник Президента РТ Альберт Нафигин и др.

Отметим, Аnadоlu Efes принадлежит пивоваренный завод в столице Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.