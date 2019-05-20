В Казани отремонтируют более 1,2 тыс. метров улицы Юлиуса Фучика

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Казани отремонтируют участок улицы Юлиуса Фучика протяженностью 1229 метров. Ремонтные работы проведут на участке от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорге, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонтом будет охвачена общая площадь 21 тыс. 827 кв. метров. В частности, специалисты уложат новый слой дорожного покрытия из высокопрочной смеси, установят перильные ограждения и дорожные знаки, а также нанесут разметку. Кроме того, будут заменены люки колодцев, ливневых дождеприемников, разрушенные бортовые камни.

Ремонтные работы будут проведены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица Юлиуса Фучика расположена в Приволжском и Советском районах Казани. Ее протяженность составляет более 5 км.

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