С начала года в Набережных Челнах на владельцев маломерных судов составлено 19 протоколов

(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). С начала года в Набережных Челнах на владельцев маломерных судов было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях, сообщил руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по РТ Абузар Нугуманов на деловом понедельнике.

На сегодняшний день в реестре маломерных судов Набережночелнинского инспекторского отделения зарегистрировано порядка 6,5 тыс. катеров и лодок. С начала года на водных объектах прошло 114 патрулирований, в результате которых выявлено 19 нарушений.

В этом году ЧП с участием маломерных судов пока не было. Однако Нугуманов призвал не расслабляться и не терять бдительность.

Так, в 2017 году пьяная компания, катавшаяся на лодке возле деревни Бетьки Тукаевского района, оказалась в воде. Из пятерых спастись удалось только троим. Аналогичный случай произошел летом 2018 года, когда в Менделеевском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками, двое из которых погибли.

Чтобы не допустить подобные трагедии, все маломерные судна должны быть обеспечены средствами спасения – спасательными жилетами и веревками. Кроме того, должны быть исправны средства связи, отметил Нугуманов.



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