(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Мамадыше вступили в брак мужчина и женщина, которые познакомились, отбывая наказание в ИК № 17, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«В ЗАГСе Мамадыша состоялась необычная церемония бракосочетания. Свои отношения скрепили семейными узами осужденный, отбывающий наказание в колонии № 17, и недавно освободившаяся из этого же учреждения девушка», – рассказали в УФСИН.

В мае 2017 года 25-летний Денис оказался в исправительном учреждении за кражу, а через пять месяцев в колонию-поселение поступила Анжелика.

С первого дня Денис работал грузчиком на продовольственном складе. Параллельно он учился и получил в стенах учреждения сразу три специальности: оператор швейного оборудования, тракторист-машинист сельхозпроизводства и электромонтер.

Анжелика также провела полуторагодовой срок с пользой. Она отучилась на швею и повара и по последней специальности работала в столовой при учреждении, а после освобождения устроилась в кафе.

Между Денисом и Анжеликой появилась взаимная симпатия, которая вскоре переросла в серьезные отношения. Анжелика освободилась в середине апреля этого года, но спустя месяц вернулась для регистрации брака с Денисом. Церемония прошла в ЗАГСе Мамадыша.

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