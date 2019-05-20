Фестиваль Бориса Березовского под открытым небом в Елабуге соберет знаменитых музыкантов

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). С 10 по 14 июля в Елабуге состоится II Международный музыкальный open-air фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», сообщает пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника.



Фестиваль проводится при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Помимо знаменитого Бориса Березовского участие в фестивале на Шишкинских прудах примут французский виолончелист Анри Демаркет, исполнитель музыки на альпийском роге Аркадий Шилклопер из Германии, российский скрипач Никита Борисоглебский, органист Рубин Абдуллин из Казани, баянист Айдар Салахов из Москвы, Камерный оркестр Игоря Лермана (Набережные Челны), фолк-группа Dube and friends (Швеция) и многие другие.



«Летние вечера в Елабуге» проводятся под открытом небом и предполагают бесплатное посещение концертов и гармоничное единение с природой.



В 2018 году фестиваль Бориса Березовского в Елабуге был проведен впервые. За четыре дня он собрал более 40 тысяч посетителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подготовка к фестивалю началась в марте этого года.

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