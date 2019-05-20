Татарстанцы приглашаются к участию в конкурсе «Импульс добра» с призовым фондом в 2,5 млн рублей

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Жители Татарстана могут принять участие в заявочной кампании на соискание премии «Импульс добра», вручаемой за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, сообщает оргкомитет конкурса.



«Импульс добра» является ежегодной премией, учрежденной Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и образовательным учреждениям.



Участники премии поборются в следующих номинациях: «За личный вклад в развитие социального предпринимательства», «За системный подход к социальному предпринимательству», «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства», «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства», «За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации» и др.



Призовой фонд премии составит более 2,5 млн рублей.



Заявки на премию «Импульс добра» принимаются до 16 июня. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку на сайте http://application.impulsdobra.ru/



Телефон горячей линии: 8 (800) 333 68 78. Звонок из всех регионов России бесплатный. Электронный адрес: premia@nb-fund.ru (в теме письма необходимо указать «Премия»).

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