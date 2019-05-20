Нижнекамские библиотекари «сводили» школьников в музеи и театры Татарстана

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске подвели итоги республиканского проекта «Культурный дневник школьника». Участниками мероприятий стали учащиеся 1-4-х классов и их родители. Дневник представляет собой красочный альбом-путеводитель с рассказами о достопримечательностях Татарстана, музеях, библиотеках и театрах, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



«Школьники выполняли предложенные задания и заодно делали записи о прочитанных книгах, о посещениях музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры», – отметили в пресс-службе Центральной библиотечной системы Нижнекамска.

Мероприятия в рамках этого проекта проводили библиотеки Нижнекамска. Представители организовывали виртуальные экскурсии в Казань, Елабугу, Чистополь, знакомили с творчеством татарстанских писателей, художников, музыкантов.

В список победителей вошли восемь нижнекамцев: Камиль Юнусов, Амир Фатхуллин, Дарина Блохина, Николай Саломатов, Артур Смирнов, Самат Мухамедшин, Екатерина Матвеева, Ралиф Гайнуллин. В номинации «Самый культурный родитель» победителем стала Валерия Смирнова, мама Леонида, ученика 2-го класса СОШ № 7.

Награждение состоится 21 мая в театре кукол «Экият» в Казани.

Школьники, оказавшиеся в одном шаге от победы, также будут награждены на литературном фестивале «Читающий Нижнекамск», который пройдет 6 июня в Парке чтения и отдыха имени Г. Тукая.

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