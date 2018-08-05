В Казани впервые проведут ярмарку для самозанятых

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Казани планируют провести масштабный маркет для самозанятых. Мероприятие, которое намечено на 30 июня, пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета по экономическому развитию Дамир Валиахметов.

«Совместно с Дирекцией парков и скверов разрабатывается график проведения системной работы маркетов по продаже продукции и услуг самозанятых. На 30 июня в Горкинско-Ометьевском лесу запланировано проведение первого масштабного маркета», — рассказал спикер.

Ожидается, что участие в маркете примут порядка 200 человек, которые представят свою продукцию и услуги в сферах красоты, фитнеса, хэнд-мэйд, детских развлечений, репетиторства. На ярмарке также ждут домашних кондитеров и фермеров.

«Самозанятым будут предоставлены организованные места для продажи своей продукции и демонстрации оказываемых услуг», – добавил Валиахметов.

Председатель Комитета по экономическому развитию также отметил, что за последний месяц число самозанятых в столице Татарстана выросло на 800 человек и составило порядка 3,8 тыс. человек.

«Сегодня в качестве самозанятых на территории РТ зарегистрировались уже более 10 тыс. человек, из которых 3,8 тыс. – в Казани. За последний месяц число людей, которые приняли решение работать легально, в городе выросло на 800 человек. Сегодня для нас важно показать, что выход из тени позволит самозанятым воспользоваться различными социальными льготами и мерами поддержки, система которых сейчас разрабатывается в Казани», — заключил докладчик.

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