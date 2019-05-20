(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Председателем Вахитовского районного суда Казани назначен Газиз Гисметдинов. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«В соответствии с Указом Президента РФ на 6-летний срок полномочий председателем Вахитовского районного суда города Казани назначен Газиз Гисметдинов», – говорится в сообщении.

В 1992 году Гисметдинов окончил юридический факультет. В судебной структуре работает уже 18 лет. В течение девяти лет он занимал должность заместителя председателя Советского районного суда Казани, после был назначен на должность председателя Нижнекамского городского федерального суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 марта квалификационная коллегия судей Республики Татарстан прекратила полномочия председателя Вахитовского райсуда Казани Фаниса Мусина.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.