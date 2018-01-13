Татар-информ

20 мая 2019, 12:01

ОбществоПроисшествия

Доход прокурора РТ Илдуса Нафикова вырос почти на 1 млн рублей

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ОбществоПроисшествия

Доход прокурора РТ Илдуса Нафикова вырос почти на 1 млн рублей

Фото: архив/Рамиль Гали

Заработок Илдуса Нафикова за 2018 год составил 3 млн 670 тыс. рублей.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). На сайте прокуратуры Татарстана опубликованы сведения о доходах, согласно которым в 2018 году прокурор республики заработал почти на 1 млн рублей больше, чем в 2017.

Так, заработок Илдуса Нафикова составил 3 млн 670 тыс. рублей за 2018 год, в прошлом году его доход составил 2 млн 700 тыс. рублей.

В собственности у прокурора республики есть земельный участок площадью 610 квадратных метров и квартира площадью 169 квадратных метров.

Кроме того, Илдус Нафиков является владельцем иномарки «Ниссан Икс-Трейл» и катера «Сильвер Хавк».

Доход его супруги составил порядка трех миллионов рублей за 2018 год. У женщины в собственности иномарка «Лексус».

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