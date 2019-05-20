Среди руководителей татарстанских вузов больше всех заработал ректор КНИТУ-КАИ

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Руководители вузов Казани представили отчет о своих доходах за 2018 год, соответствующая информация появилась на сайтах учебных заведений. Рейтинг возглавил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. В прошлом году его доход составил 21,1 млн рублей, из них 10,2 млн рублей получено от продажи земельного участка с домом. Кроме того, в его собственности находится квартира.

Следом за ним расположился ректор КФУ Ильшат Гафуров, его доход за 2018 год составил 8,1 млн рублей, в 2017 году он задекларировал 8,5 млн рублей. В его собственности – четыре земельных участка, два жилых дома, две квартиры, нежилое помещение и недостроенный объект.

Третьим в списке оказался ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко, он задекларировал доход в 7,3 млн рублей. Доход же ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова составил 7,2 млн рублей (в собственности – две квартиры и земельный участок).

Ректор Казанского медицинского университета отчитался своих о доходах в 3,3 млн рублей. Сейчас в его собственности находятся квартира, два земельных участка и автомобиль Toyota RAV 4.

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