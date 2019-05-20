(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Мужчина сгорел вместе с домом под Набережными Челнами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера после полудня в МЧС поступило сообщение о том, что в Тукаевском районе в селе Калмаш загорелся дом. На место отправились пожарные из ПСЧ № 54 и Кузкеево, аварийные службы, врачи и полиция», – рассказали в МЧС.

Огнеборцев встретили очевидцы, которые рассказали, что в здании может находиться человек. Пожарным потребовалось около часа, чтобы полностью справиться с огнем.

В одной из комнат внутри дома звено газодымозащитников обнаружило обгоревшее тело 59-летнего мужчины.

В итоге огонь уничтожил дом площадью 48 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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