В челнинском театре «Мастеровые» состоялась премьера спектакля «Варшавская мелодия»

(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В челнинском театре «Мастеровые» состоялась премьера постановки «Варшавская мелодия», сообщили в театре.

О спектакле «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина в театре заговорили год назад. Это был выбор главного режиссера, петербужца Дениса Хусниярова, который известен своей приверженностью к советской драматургии. Остался он верен себе и на этот раз.

Многим любителям театра известна вахтанговская версия «Варшавской мелодии», в которой главные роли исполнили Михаил Ульянов и Юлия Борисова. Повесть о любви русского парня и польки в середине прошлого века и попытке добиться счастья, путь к которому преградила политика (а точнее – послевоенный закон о запрете браков с иностранцами), получилась щемящей и в исполнении актеров «Мастеровых». В спектакле задействованы всего четыре актера. Молодых Гелю и Витека сыграли Александра Олвина и Алексей Ухов, повзрослевших героев – Анна Дунаева и Владимир Губанов.

Спектакль производит впечатление не только благодаря сильной актерской игре, но и необычному подходу к декорациям. Еще одним «персонажем» постановки стал ржавый дорожный каток, который на протяжении всего действия возвышался над влюбленными. Несмотря на его неподвижность, в конце спектакля у зрителей возникает ощущение, что эта громадина все-таки раздавила героев.

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