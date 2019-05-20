Минниханов и Москалькова обсудили итоги заседания Координационного совета омбудсменов в Казани

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана.

«Участники встречи обсудили итоги заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ, который прошёл в Казани», — сообщает пресс-служба Президента.

Заседание совета омбудсменов прошло 16 мая в столице Татарстана. Участниками были рассмотрены различные актуальные вопросы по обеспечению трудовых прав граждан, среди которых — вопросы выплаты задолженности по оплате труда, повышения доступности и качества профобразования и пр.

Во встрече также приняли участие Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и замруководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

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