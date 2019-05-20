Хидиятов: В Казани на аттестат с отличием претендуют 11% выпускников

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Казани на аттестаты с отличием претендуют около 11% выпускников — 640 школьников. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов. В сравнении с минувшим годом цифра осталась неизменной — в 2018 году «отличниками» стали 632 выпускника.

«По предварительным данным, на такой аттестат [с отличием] претендуют 640 выпускников», — прокомментировал чиновник.

Он также отметил, что требования к «отличникам» в этом году ужесточились. Теперь им необходимо набрать не менее 70 баллов по обязательным предметам Единого государственного экзамена.

«В этом году ужесточились требования для получения аттестата с отличием. Кроме отличных итоговых отметок выпускнику необходимо сдать ЕГЭ по обязательным предметам не менее чем на 70 баллов. Аттестат с отличием дает дополнительные баллы при поступлении в вуз», — отметил Хидиятов.

Начальник Управления образования напомнил, что для получения аттестата об окончании школы и поступления в высшие учебные заведения выпускникам нужно набрать 36 баллов по русскому языку и 27 по математике.

Всего в 2019 году к государственной итоговой аттестации допустили 16,9 тыс. школьников — 11,2 тыс. девятиклассников и 5,7 тыс. — одиннадцатиклассников. Экзамены для учеников 9-х классов стартуют 24 мая, а для выпускников 11-х классов — 27 мая.

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