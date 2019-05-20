(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 10 часов по московскому времени на торжественном заседании Верховной Рады Владимир Зеленский принял присягу Президента Украины, сообщает ТАСС.

«Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», — сказал Зеленский.

Также в ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

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