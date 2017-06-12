В День казанского жизнелюба пенсионеры станцуют зумбу и пройдут квесты

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В парке «Крылья Советов» 25 мая пройдет День казанского жизнелюба. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«В этом году по пожеланиям участников проекта [„Жизнелюб“] мы проводим День казанского жизнелюба, который состоится 25 мая с 11.00 до 16.00 в парке „Крылья Советов“. Этим праздником мы открываем летний сезон для всех участников проекта и желающих присоединиться», — отметил спикер.

Он также добавил, что в рамках праздника будут работать различные интерактивные площадки, лектории, выставки-ярмарки, мастер-классы и фотозоны. Так, гости мероприятия смогут попробовать себя в танцевальном направлении «Зумба-голд» и йоге, проверить свою физическую подготовку, сыграть в настольные игры — шашки и шахматы, поучаствовать в квестах. Кроме того, на праздничной площадке будет работать медицинский консультант, который ответит на интересующие казанцев вопросы, а также измерит пульс и давление.

На главной сцене парка «Крылья Советов» пройдет финал городского конкурса красоты и мудрости «Алтын бикэ», а также награждение активных участников и преподавателей проекта «Жизнелюб».

«В настоящее время городской проект „Жизнелюб“ продолжает активно развиваться, количество участников постоянно растет. С начала года зафиксировано более 62 тыс. посещений занятий и мероприятий в рамках данного проекта. Для сравнения: в прошлом году к началу летнего сезона эта цифра составляла 40 тыс. человек», — прокомментировал Абзалов, добавив, что проект реализуется на 55 городских площадках — в домах культуры, библиотеках, парках. В 2019 году он открылся в двух новых локациях — во дворце культуры в поселке Константиновка, а также в ДК железнодорожников.

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