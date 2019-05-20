Скончался елабужанин, которого ударили ножом в висок в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Скончался молодой человек, которого ударили ножом в висок в 41-м комплексе Набережных Челнов. Об этом сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

23-летний парень скончался в больнице, не выходя из комы. Родные похоронили молодого человека в Елабуге, откуда он был родом.

Нападавшим оказался 31-летний рецидивист, которого неоднократно судили за грабеж, разбой и нанесение тяжкого вреда здоровью. Изначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство, но сейчас его переквалифицировали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 мая ночью у магазина «Копейка» между мужчинами произошел конфликт, в процессе которого один из них достал нож и ударил им в голову оппонента.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.