(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). ГИБДД ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пассажиры казанского транспорта, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«17 мая на улице Несмелова у дома № 7 в салоне троллейбуса упал 67-летний мужчина. В этот же день у дома № 8 на Ершова в автобусе упала 67-летняя женщина», – рассказали в ГИБДД.

В результате пожилые пассажиры получили травмы грудных клеток, а оба водителя покинули места ДТП.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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