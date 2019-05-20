(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). ГИБДД ищет очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пассажиры казанского транспорта, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«17 мая на улице Несмелова у дома № 7 в салоне троллейбуса упал 67-летний мужчина. В этот же день у дома № 8 на Ершова в автобусе упала 67-летняя женщина», – рассказали в ГИБДД.
В результате пожилые пассажиры получили травмы грудных клеток, а оба водителя покинули места ДТП.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.