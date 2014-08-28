В Татарстане стартовала печать бюллетеней для праймериз «Единой России»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Татарстане началась печать бюллетеней для предварительного голосования «Единой России», которое пройдет 26 мая. Кандидаты на участие в выборах в Госсовет РТ будут выбираться по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Как отметил исполнительный секретарь татарстанского отделения «Единой России» Андрей Кондратьев, жители Татарстана проявляют большой интерес к дебатам и встречам с кандидатами, обозначают актуальные вопросы. «Предварительное голосование – инструмент работы с избирателем напрямую. Каждый житель мог выбрать для себя форму участия в предварительном голосовании. Можно было заявиться в качестве кандидата, участвовать в дебатах, высказывать и защищать свою позицию. Можно было прийти на дебаты и встречи с кандидатами в качестве зрителя и также открыто задавать вопросы кандидатам, обозначать актуальные проблемы», – пояснил Андрей Кондратьев.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Предварительное голосование для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госсовета РТ состоится 26 мая 2019 года.

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