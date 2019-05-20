Детсады Зеленодольского района РТ за два месяца отправили на переработку 356 кг батареек

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Воспитанники детсадов Зеленодольского района Татарстана вместе с воспитателями и родителями собрали 161 кг старых батареек, которые будут отправлены на переработку. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«161 килограмм отработавших батареек собрано силами детских садов Зеленодольского района. Акция по сдаче отработанных источников тока инициирована воспитателями дошкольных образовательных учреждений № 1 „Ласточка“, № 20 „Елочка“ в рамках #ЭКОвесны2019. К сбору подключились сотрудники, воспитанники, родители и других детских садов, акция проводилась также в детской библиотеке и детском дворце культуры», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что это первая акция по сборы старых батареек в этом районе. В апреле активистами на переработку было отправлено 195 килограмм отработанных химических источников тока. Таким образом, всего собрано и отправлено на переработку 356 килограмм старых батареек.

Стоит отметить, что аналогичные акции проходят в это время во многих районах республики. Так, в рамках «Эковесны 2019» в детском саду «Солнышко» Буинска воспитатели вместе с родителями организовали сбор использованных батареек для их дальнейшей безопасной утилизации. Здесь установлены специальные красочные боксы и контейнеры.



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