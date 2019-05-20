Татар-информ

20 мая 2019, 22:14

Общество

Детсады Зеленодольского района РТ за два месяца отправили на переработку 356 кг батареек

Рекомендуем

Общество

Детсады Зеленодольского района РТ за два месяца отправили на переработку 356 кг батареек

Акции по сбору отработанных источников тока проходят во многих районах республики.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Воспитанники детсадов Зеленодольского района Татарстана вместе с воспитателями и родителями собрали 161 кг старых батареек, которые будут отправлены на переработку. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«161 килограмм отработавших батареек собрано силами детских садов Зеленодольского района. Акция по сдаче отработанных источников тока инициирована воспитателями дошкольных образовательных учреждений № 1 „Ласточка“, № 20 „Елочка“ в рамках #ЭКОвесны2019. К сбору подключились сотрудники, воспитанники, родители и других детских садов, акция проводилась также в детской библиотеке и детском дворце культуры», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что это первая акция по сборы старых батареек в этом районе. В апреле активистами на переработку было отправлено 195 килограмм отработанных химических источников тока. Таким образом, всего собрано и отправлено на переработку 356 килограмм старых батареек.

Стоит отметить, что аналогичные акции проходят в это время во многих районах республики. Так, в рамках «Эковесны 2019» в детском саду «Солнышко» Буинска воспитатели вместе с родителями организовали сбор использованных батареек для их дальнейшей безопасной утилизации. Здесь установлены специальные красочные боксы и контейнеры.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татьяна Голикова на WorldSkills в Казани встретится с участниками программы обучения предпенсионеров
Новости дня
22:20
Курбан Бердыев о ничьей с «Анжи»: У «Рубина» есть проблемы с созданием позиционных атак

Главный тренер казанского клуба посетовал на слабую верховую игру.

22:14
Детсады Зеленодольского района РТ за два месяца отправили на переработку 356 кг батареек

Акции по сбору отработанных источников тока проходят во многих районах республики.

21:48
За год в Елабужском районе установят 13 тыс. «умных» счетчиков

Современные приборы учета помогают устранить лишние хлопоты с расчетами за электроэнергию.

21:32
Участники «Чистых игр» в Татарстане собрали три тонны мусора

Веселые субботники прошли в Казани, Нижнекамске и Тукаевском районе республики.

21:14
«Рубин» ничьей попрощался с родной публикой до нового сезона

За тур до конца чемпионата с 36 очками казанцы занимают десятое место.

21:05
Заинская спортсменка завоевала «золото» Евразийских игр боевых искусств

17-летняя Ольга Романова за три года тренировок завоевала более двадцати медалей на соревнованиях разного уровня.

20:57
Минниханов в Казани открыл чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia

Финальные состязания Национального чемпионата состоятся с 21 по 23 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

20:49
600 мешков мусора: казанцы провели генеральную уборку на Среднем Кабане

В столице Татарстана прошли субботники на Среднем Кабане и озере Изумрудное.

20:28
Татарстанец победил в одной из номинаций конкурса «Моя страна – моя Россия»

За победу в номинации «Мое здоровье» боролись около 30 участников из различных регионов страны.

20:16
Свыше 100 мастер-классов пройдут в рамках международного форума учителей в Елабуге

Мастер-классы будут вести эксперты из России, Германии, Испании, Турции, Латвии, Китая и других стран.

20:05
Спортсмен из РТ Альберт Шангараев стал чемпионом Европы по боевому самбо

Чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо проходил с 17 по 19 мая в испанском Хихоне.

20:01
Представители восьми регионов ПФО приняли участие в Кубке ДОСААФ РТ по мотокроссу в Зеленодольске

Гонщикам каждого класса было необходимо дважды преодолевать замкнутую кривую дистанции в течение 15 минут, а затем проехать еще 2 круга.

19:56
В Казани отремонтируют более 1,2 тыс. метров улицы Юлиуса Фучика

Дорожники отремонтируют участок от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорге общей площадью 21,8 тыс. кв. метров.

19:45
Образовательный форум IFTE в Казани соберет педагогов 140 российских и 75 зарубежных университетов

На форуме выступят представители университетов Оксфорда и Дублина.

19:34
В мужскую сборную России по волейболу вошли два игрока казанского «Зенита»

Первый этап Лиги наций пройдет с 31 мая по 2 июня.

19:30
Новый промпарк «Саба» принесет Татарстану более 500 рабочих мест

Планируется, что через в течение пяти лет в промпарке в Сабинском районе республики появится 22 резидента.

19:17
Сотни проектов и награды из рук Песошина: в Казани выбрали победителей форума «Наш Татарстан»

В республике востребованы молодежные проекты самых разных направлений, отметил Премьер-министр.

19:09
Татьяна Ларионова приняла участие в проекте «Мы вместе» в казанской школе для слабовидящих детей

Камерный оркестр «Новая музыка» из Центра современной музыки Софии Губайдуллиной провел совместную репетицию с хором из числа воспитанников школы.

19:00
Татьяна Голикова на WorldSkills в Казани встретится с участниками программы обучения предпенсионеров

Академия WorldSkills Russia реализует специальную федеральную программу профессионального обучения предпенсионеров.

18:57
Постоянный участник ярмарок вакансий «КазХимНИИ» выплатило более 1 млн рублей долгов по зарплате

В республике проводится серьезная работа с должниками по зарплате.

18:43
Экс-хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова принудительно доставят в суд по делу о побоях

Сегодня в одном из участков мирового суда Вахитовского района Казани прошло заседание по делу о нанесении побоев.

18:42
В двух районах Татарстана 21 мая возможно отключение радио и ТВ

Минсвязи РТ просит жителей республики отнестись с пониманием к ремонтным работам филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

18:16
Казанцев приглашают найти в городе места обитания соловьев

В рамках акции «Соловьиные вечера» любой желающий может отправить запись с трелями птиц специалистам, которые помогут идентифицировать пение соловья.

18:04
Нижнекамский спортсмен завоевал «золото» чемпионата Японии по дзюдо

Рустам Файзрахманов работает помощником главы Нижнекамского района, а тренирует спортсмена Александр Носов.

17:55
С начала года в Набережных Челнах на владельцев маломерных судов составлено 19 протоколов
События