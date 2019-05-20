Татар-информ

20 мая 2019, 10:29

Происшествия

Водитель «БМВ» в Набережных Челнах сбил женщину на пешеходном переходе

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Происшествия

Водитель «БМВ» в Набережных Челнах сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: Набережночелнинская автоинспекция

ДТП произошло на проспекте Мусы Джалиля, неподалеку от остановки общественного транспорта «Центральная».

(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Водитель «БМВ» в Набережных Челнах сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая, по словам очевидцев, кричала от нестерпимой боли.

По данным Набережночелнинской автоинспекции, ДТП произошло накануне, 19 мая, на проспекте Мусы Джалиля, неподалеку от остановки общественного транспорта «Центральная». 57-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль «БМВ» под управлением 41-летнего мужчины.

По словам очевидцев, женщину с места аварии увезла «скорая помощь».

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