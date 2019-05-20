В Касимове ради нового магазина снесли татарскую усадьбу ХХ века

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В городе Касимове Рязанской области ради строительства нового магазина сети «Пятерочка» снесли образец исторической застройки начала ХХ века — татарскую усадьбу на улице Нариманова. Об этом сообщает сайт Фонда сохранения исторического наследия.

Древний город, отмечается в публикации, в летописях начинает упоминаться всего на 5 лет позже Москвы. На протяжении двух столетий он был центром Касимовского ханства — о чем особенно хорошо помнят в Татарстане: сюда после взятия Казани Иваном Грозным была выдана замуж вдовствующая Сююмбике. По одной из версий здесь же она была захоронена.

Современный Касимов входит в число городов, признанных историческими поселениями федерального значения. Условно он разделен на русскую и татарскую части, вторая оказалась под угрозой уничтожения. Пока у городских властей на рассмотрении находится список ценных градоформирующих объектов, куда входит и снесенная татарская усадьба, новый собственник решил не дожидаться присвоения объектам охранного статуса и действовать в личных интересах. К слову, усадьба была выкуплена новым собственником за 3,5 млн рублей.

«Причина сноса банальная — под строительство магазина „Пятерочка“», — цитирует пост советника губернатора Рязанской области Андрея Филиппова в Facebook Фонд сохранения исторического наследия.

«Так и теряется наследие — быстро, пока не поставлено на охрану. Города теряют больше, чем просто одно здание — они теряют часть собственной идентичности», — отмечается на сайте основателя фонда, известного блогера Ильи Варламова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.