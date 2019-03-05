В Казани для детей с ОВЗ откроют 51 пункт для сдачи ЕГЭ

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Казани для проведения Единого государственного экзамена откроют 131 пункт, включая 51 пункт на дому для детей с ОВЗ. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

«Всего в государственной итоговой аттестации примут участие около 17 тыс. обучающихся. Подготовлен 131 пункт, в том числе 51 пункт на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все пункты прошли проверку готовности, организованную Департаментом по надзору в сфере образования», — сказал спикер.

Он также добавил, что логистика передвижения школьников продумана с учетом требований безопасности. Кроме того, предприняты все возможные меры по предотвращению нарушений во время сдачи ЕГЭ. Так, субъектам городского хозяйства Хидиятов посоветовал не проводить внеплановые мероприятия в данный период, чтобы исключить возможность повторения случая, произошедшего в 2018 году в казанской школе № 89. Во время экзаменов по литературе и физике в пункте сдачи ЕГЭ отключили электроэнергию. Тестирование по литературе в этот момент писали 48 человек, по физике — 212.

«Сейчас важно, чтобы все субъекты городского хозяйства понимали серьезность этого вопроса и не проводили внеплановые мероприятия на объектах электроснабжения. Приняты все меры по подключению резервных линий по всем объектам, где проходит ЕГЭ», — заключил Хидиятов.

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