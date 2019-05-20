(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). На пожаре в нижнекамской девятиэтажке спасли двоих детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ранним утром в МЧС поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме на Корабельной улице в коридоре на шестом этаже случился пожар. На месте огнеборцы выяснили, что на лестничной клетке на площади 4 квадратных метра загорелись диван и матрас», – рассказали в МЧС.

Из-за сильного задымления при помощи спасательных масок пожарные вывели из опасной зоны двоих детей. С огнем справились оперативно, причины возгорания пока не установлены.

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