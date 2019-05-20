Нижнекамский спортсмен завоевал «золото» чемпионата Японии по дзюдо

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Воспитанник спортивного клуба «Нефтехимик» Рустам Файзрахманов завоевал «золото» открытого чемпионата Японии по дзюдо среди ветеранов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Турнир проходил в городе Фукуи с 17 по 19 мая. Япония является Родиной дзюдо, сегодня этим видом спорта в стране занимается около 2 млн жителей.



Нижнекамский спортсмен выступал в группе М-2, включающую борцов в возрасте от 35 – 40 лет в весовой категории 73 кг. Рустам Файзрахманов провел четыре ярких поединка – все его противники были японцами.





Первые две встречи нижнекамец выиграл уверенно. Во время третьего поединка борцы соревновались за выход в финал, где с оценкой «ваззари» (пол-победы) татарстанец получил шанс бороться за «золото» престижного чемпионата.



В финале Рустам Файзрахманов встретился с опытным спортсменом, и на протяжении всей встречи никому не удалось провести технических действий. Исход поединка по правилам дзюдо решали судьи (хантей). Большинства судей вынесли положительное решение в пользу нижнекамского спортсмена.



Рустам Файзрахманов работает помощником главы Нижнекамского района, а тренирует спортсмена Александр Носов.

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