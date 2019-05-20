(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В полиции Казани опровергли информацию о стрельбе с балкона на Парковой улице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что с балкона съемной квартиры одного из домов на Парковой улице был произведен выстрел из травматического пистолета, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия на авто.

Как выяснилось, в минувшую субботу вечером местная жительница сообщила в полицию, что в ее детей якобы стреляли из окна. Супруг женщины пытался разобраться в ситуации и поссорился у подъезда с несколькими мужчинами.

«По сообщению о случившемся на место прибыли сотрудники полиции, пообщались с очевидцами и выяснили, что никто не слышал выстрелов. Информация о стрельбе не подтвердилась», – рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова.

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