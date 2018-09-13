Уволенные по соглашению сторон работники челнинского завода «Форд-Соллерс» трудоустроились сами

(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). 266 работников завода «Форд-Соллерс» уволились по соглашению сторон, из них практически все нашли себе другую работу самостоятельно, сообщила руководитель центра занятости Набережных Челнов Татьяна Быданова на деловом понедельнике.

По словам Быдановой, на заводе «Форд-Соллерс» запущен процесс добровольного увольнения, в ходе которого персоналу, изъявившему готовность уйти с завода по соглашению сторон, выплачивается от 5,5 до 12 окладов. Воспользоваться процедурой решили 400 человек, из них 266 уже написали заявление об уходе. Из уволенных в добровольном порядке заводчан только три женщины обратились в Центр занятости за консультациями, отметила руководитель биржи труда.

Комментируя происходящее на заводе «Форд-Соллерс», глава Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что лично встречался с коллективом компании и на протяжении трех часов отвечал на вопросы собравшихся.

«Проблем с трудоустройством заводчан на данный момент нет, — сообщил Магдеев. — Кадры расходятся, как горячие пирожки. Даже водители погрузчиков не остались без внимания работодателей, не говоря уже о задействованных на конвейере и других специалистах. На базе челнинского предприятия „Форд-Соллерс“ развернули свою работу кадровики „КАМАЗ“, „Татпроф“, „Хайер“ и других резидентов ТОСЭР Автограда».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Форд прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. В связи с этим в Набережных Челнах увольнению подлежат более 800 человек, что составляет 94% от общей численности сотрудников.

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