Татар-информ

20 мая 2019, 09:20

Экономика и финансы

Уволенные по соглашению сторон работники челнинского завода «Форд-Соллерс» трудоустроились сами

Рекомендуем

Экономика и финансы

Уволенные по соглашению сторон работники челнинского завода «Форд-Соллерс» трудоустроились сами

Фото: архив/Динара Прокопьева

Из уволенных в добровольном порядке заводчан только три женщины обратились в Центр занятости Автограда за консультациями.

(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). 266 работников завода «Форд-Соллерс» уволились по соглашению сторон, из них практически все нашли себе другую работу самостоятельно, сообщила руководитель центра занятости Набережных Челнов Татьяна Быданова на деловом понедельнике.

По словам Быдановой, на заводе «Форд-Соллерс» запущен процесс добровольного увольнения, в ходе которого персоналу, изъявившему готовность уйти с завода по соглашению сторон, выплачивается от 5,5 до 12 окладов. Воспользоваться процедурой решили 400 человек, из них 266 уже написали заявление об уходе. Из уволенных в добровольном порядке заводчан только три женщины обратились в Центр занятости за консультациями, отметила руководитель биржи труда.

Комментируя происходящее на заводе «Форд-Соллерс», глава Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что лично встречался с коллективом компании и на протяжении трех часов отвечал на вопросы собравшихся.

«Проблем с трудоустройством заводчан на данный момент нет, — сообщил Магдеев. — Кадры расходятся, как горячие пирожки. Даже водители погрузчиков не остались без внимания работодателей, не говоря уже о задействованных на конвейере и других специалистах. На базе челнинского предприятия „Форд-Соллерс“ развернули свою работу кадровики „КАМАЗ“, „Татпроф“, „Хайер“ и других резидентов ТОСЭР Автограда».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Форд прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. В связи с этим в Набережных Челнах увольнению подлежат более 800 человек, что составляет 94% от общей численности сотрудников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Этим летом в Набережных Челнах отремонтируют парковки, тротуары и освещение почти за 150 млн рублей
Новости дня
10:10
В Касимове ради нового магазина снесли татарскую усадьбу ХХ века

Новый собственник начал очистку исторической территории, пока городские власти рассматривали вопрос о присвоении охранного статуса ее постройкам.

10:02
В Набережных Челнах представили нового заместителя руководителя исполкома

Ильмир Исхаков до последнего времени возглавлял Управление архитектуры, градостроительного и жилищного строительства исполкома Автограда.

09:56
Мэрия готовит концерт-сюрприз для выпускников казанских школ

Последние звонки в казанских школах прозвенят 23 и 25 мая.

09:44
Уровень воды в Нижнекамском районе начал повышаться

С 13 по 20 мая показатель увеличился на 80 см.

09:41
Легковушка перевернулась после столкновения с «КАМАЗом» в Казани

ДТП произошло на железнодорожном переезде на улице Холмовая.

09:34
Казанские школьники не выбрали китайский язык на ЕГЭ

В этом году татарстанские школьники могли выбрать один из пяти иностранных языков в качестве дополнительного предмета для сдачи экзамена.

09:20
Уволенные по соглашению сторон работники челнинского завода «Форд-Соллерс» трудоустроились сами

Из уволенных в добровольном порядке заводчан только три женщины обратились в Центр занятости Автограда за консультациями.

09:13
На пожаре в нижнекамской девятиэтажке спасли двоих детей

Пожар случился на лестничной клетке дома на Корабельной улице.

09:06
На сайте «Официальный Татарстан» покажут прямую трансляцию открытия финала WorldSkills Russia

В церемонии примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

09:01
В полиции Казани опровергли информацию о стрельбе с балкона на Парковой улице

СМИ сообщили о розыске группы мужчин, которые якобы открыли огонь из травматического оружия.

08:50
Минниханов встретится с Москальковой и примет участие в открытии чемпионата WorldSkills Russia

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоится 20 – 24 мая на территории комплекса «Казань Экспо».

08:32
КФУ проведет Instagram-консультацию по сдаче ЕГЭ по русскому языку

Председатель предметной комиссии ЕГЭ Татьяна Гимранова ответит на вопросы и разберет сложные задания прошлых лет.

08:16
В новой версии Android появится возможность делать длинные скриншоты
07:48
Роструд: Службы занятости будут помогать безработным переезжать и решать личные проблемы
07:26
Объем финансирования спортивных федераций России будет зависеть от их эффективности
07:08
В российский отряд космонавтов отберут летчиков, врачей и инженеров
06:50
ВЦИОМ: Чаще всего россияне страдают аллергией на растения
06:18
В Болгаре провели реконструкцию битвы на Курской дуге

В воссоздании эпизодов сражения участвовали ученики и учителя городских школ, а также члены поискового отряда «Булгар».

05:28
Ведущие ревматологи РТ рассказали о диагностике и лечении недуга в ЦРБ Нижнекамска

Целью встречи было совершенствование оказания специализированной помощи татарстанцам.

04:52
В Менделеевске во время «Чистых игр» нашли «Лампочку Ильича», диски на авто и другие находки

В общей сложности 1,8 тонны мусора собрали менделеевцы на «Чистых играх».

03:24
Девять бугульминских акробатов завоевали золотые медали на турнире в Лениногорске

Обладателями первых мест в прыжках на акробатической дорожке стали Арина Урюпина и Владимир Варенов.

02:05
Воспитанники тетюшского детского сада присоединились к проекту «Посткроссинг»

Посткроссинг – это проект по обмену почтовыми открытками.

01:41
Менделеевские танцоры представит Россию на международном конкурсе в Италии

Возможность выступить в Италии коллектив получил после победы на IV национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» в Москве.

00:54
Библиотечный фонд Нижнекамска пополнила книга известной журналистки Галины Бортниковой

Книгу библиотеке преподнесла в дар дочь Галины Бортниковой Ксения.

00:22
На смартфонах Huawei перестанет обновляться ОС Android
События