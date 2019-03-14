Минниханов встретится с Москальковой и примет участие в открытии чемпионата WorldSkills Russia

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует ряд деловых встреч и участие в открытии финала национального чемпионата WorldSkills Russia. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Одним из первых мероприятий в графике Рустама Минниханова стоит встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прибыла в Казань. Вслед за этим Президент РТ планирует провести переговоры с руководством турецкой компании Anadolu Group. Холдинг объединяет порядка 80 компаний, работает в 18 странах мира – от Атлантики до Тихого океана. Основные направления бизнеса включают производство пива и безалкогольных напитков, автомобилестроение и финансовый сектор.

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует провести деловые встречи с руководством международной организации WorldSkills International и компании Samsung Electronics. «Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Samsung Electronics и WorldSkills International», – отметили в пресс-службе.

По конец рабочего дня в ледовом дворце «Татнефть Арена» состоится открытие финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В церемонии примет участие Президент РТ. Прямая трансляция мероприятия будет организована на сайте «Официальный Татарстан».

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоится 20 – 24 мая на территории комплекса «Казань Экспо». Вход на соревнования будет осуществляться по бесплатным электронным билетам. Для получения электронного пригласительного билета необходимо пройти регистрацию на сайте https://tickets.worldskills.ru/, указать время, в которое планируется посетить соревнования, и ответить на несколько вопросов. Для детей до 12 лет электронный билет не нужен, но необходимо быть в сопровождении взрослого.

Добраться до «Казань Экспо» можно на специальном шаттле — автобусы будут отправляться от «перехватывающих» парковок у торгового центра «Леруа Мерлен» (Оренбургский тракт, 174), станции метро «Дубравная» и у торгового центра МЕГА Казань (Проспект Победы, 141). Для посадки на шаттл необходимо иметь при себе распечатанный электронный билет, однако количество мест в автобусах ограничено. С расписанием шаттлов можно ознакомиться на официальном сайте чемпионата.

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