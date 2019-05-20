(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ проведет Instagram-консультацию по сдаче ЕГЭ по русскому языку, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Во время трансляции в соцсети председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку — к. ф. н., доцент кафедры русского языка как иностранного Татьяна Гимранова расскажет о том, как успешно сдать экзамен, ответит на вопросы выпускников и разберет самые сложные задания прошлых лет. Кроме того, преподаватель объяснит формат заданий этого года.

Консультация стартует сегодня в 15 часов. Для просмотра нужно пройти по ссылке: www.instagram.com/kazanfederaluniversity

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