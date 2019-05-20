В новой версии Android появится возможность делать длинные скриншоты

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В новой версии операционной системы появится возможность делать длинные скриншоты. Об этом в комментариях в соцсети Twitter рассказал ответственный за разработку ОС вице-президент корпорации Google Дэйв Берк.

Функция появится в Android R, выход которой ожидается в 2020 году.

В настоящее время корпорация проводит бета-тест 10-й версии ОС Android Q, релиз которой запланирован на 3-й квартал текущего года. Эту версию официально анонсировали на ежегодной конференции Google 7 мая.

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