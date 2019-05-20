Роструд: Службы занятости будут помогать безработным переезжать и решать личные проблемы

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В России планируется кардинально перестроить работу служб занятости, рассказал замглавы Роструда Денис Васильев. Об этом пишет «Российская газета».

Так, безработным помогут выстроить карьеру: при необходимости сменить профессию, переобучиться и даже переехать в другой регион страны.

Кроме того, консультанты службы занятости будут помогать россиянам решать даже личные проблемы, если они возникнут при трудоустройстве. Например, помогут перевести ребенка в другой детсад, поближе к работе.

«Центры занятости должны превратиться из места, куда приходят в последнюю очередь по необходимости, в место, куда хочется пойти и воспользоваться услугами», — объяснил Васильев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.