Татар-информ

20 мая 2019, 07:26

Спорт

Объем финансирования спортивных федераций России будет зависеть от их эффективности

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Спорт

Объем финансирования спортивных федераций России будет зависеть от их эффективности

Главным показателем эффективной работы станут медали международных турниров.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Для спортивных федераций России введут показатели эффективности, пишут «Известия» со ссылкой на Минспорта РФ.

«Ежегодный анализ ключевых показателей, отражающих эффективность работы федерации, позволит определить динамику развития вида спорта», — рассказали в спортивном ведомстве.

Главным образом об эффективной работе федерации будут свидетельствовать медали международных соревнований, однако будут учитывать и вовлечение граждан в занятия спортом и интеграция его в сферу образования.

Если достижений у конкретной федерации немного, а с вовлечением наблюдаются проблемы, то ее может ждать сокращение финансирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Федерация биатлона Татарстана отделится от Федерации лыжных гонок РТ.

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