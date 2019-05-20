В российский отряд космонавтов отберут летчиков, врачей и инженеров

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Во время нового набора в российский отряд космонавтов будут искать летчиков, инженеров и врачей, рассказал начальник Центра подготовки космонавтов — Герой России Павел Власов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В положении о готовящемся наборе в отряд космонавтов мы прописали необходимость поиска как, традиционно, летчиков, инженеров, так и врачей», — заявил Власов.

О наборе объявят до начала лета, он продлится два года. По результатам строжайшего отбора в российский отряд космонавтов войдут 4 — 6 человек.

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