В Болгаре провели реконструкцию битвы на Курской дуге

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). На центральном стадионе Болгара состоялась реконструкция битвы на Курской дуге. В мероприятии приняла участие Болгарская кадетская школа-интернат имени П.А. Карпова, пишет местная газета «Яна тормыш».
Событие стало возможным благодаря средствам выигранного гранта НКО «Доброделание». В воссоздании ключевых эпизодов сражения приняли участие ученики и учителя городских школ, а также члены поискового отряда «Булгар».
Организаторы заранее изготовили макеты военной техники и жилых домов тех лет. Все это вместе с активностью участников позволило достаточно полно восстановить один из важнейших моментов Великой Отечественной войны.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что болгарские школьники и юнармейцы реконструировали штурм Берлина советскими войсками.