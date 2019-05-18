Девять бугульминских акробатов завоевали золотые медали на турнире в Лениногорске

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Лениногорске состоялся межрегиональный турнир по прыжкам на акробатической дорожке и двойном минитрампе, успех в котором продемонстрировали бугульминские спортсмены, пишет «Бугульминская газета».

В прыжках на акробатической дорожке воспитанники бугульминской спортивной школы № 1 Арина Урюпина и Владимир Варенов завоевали золотые медали и поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета.

Михаил Крюков и Владислав Захаров завоевали второе и третье места соответственно. Спортсмены тренируются под руководством Евгения Царенкова.

В прыжках на двойном минитрамплине на верхнюю ступень пьедестала почета по своим разрядам поднялись Александр Дроздов, Арина Шарифуллина, Тимур Бахтияров, Томирис Кагенова и Регина Кагенова, Малика Рамазанова, Илья Яхункин.

Серебряные медали вручили Анне Кливизаль, Матвею Коломину и Елисею Волкову. Тренируют спортсменов Ландыш Кагенова и Марсель Миннигалиев.

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