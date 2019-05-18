В Менделеевске во время «Чистых игр» нашли «Лампочку Ильича», диски на авто и другие находки

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялась экоакция по сбору мусора «Чистые игры». Соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов поддержали более 15 команд города. «Игровой» субботник проходил при участии работников предприятий, организаций, учреждений, членов молодежных объединений, представителей местных ТОСов и пенсионеров, передает ИЦ «Менделеевск».



«Чистые игры» также поддержал глава района Валерий Чершинцев, отметив, что с каждым годом все больше менделеевцев своим примером показывают, что уборка мусора может быть не скучным занятием, а веселой игрой и соревнованием.





«Участие в “Чистых играх“ – повод доказать, что стремление жить в благоустроенном городе не проходит даром», − прокомментировал он.



В экоквесте участники получали баллы. Очки получали за скорость, за количество собранных отходов (пластиковые бутылки, стекло, смешанный мусор), а также за артефакты − необычные находки. Так, активисты обнаружили во время уборки остатки крупногабаритной мебели, старинной техники, «лампочку Ильича», керамическую плитку, коробку из-под холодильника, диски на авто и многое другое.





По условиям игры выиграла та команда, которая принесла больше всего мусора. В общей сложности участники экологического квеста собрали 1,8 тонны отходов. Первое место досталось команде Союза инвалидов. Второе место завоевали активисты Совета района, а третье — исполком района. Остальные команды также были отмечены наградами. Все получили массу положительных эмоций, а после угостились чаем с пирожками.

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