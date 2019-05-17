Воспитанники тетюшского детского сада присоединились к проекту «Посткроссинг»

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В рамках проекта «Посткроссинг» тетюшские дошкольники из подготовительной группы детсада «Сказка» посетили почту, отправив письма в разные города России, пишут «Тетюшские зори».

Начальник Тетюшского почтового отделения Наталья Щербакова рассказала, что детям было очень интересно. Они узнали, что посткроссинг – это проект по обмену почтовыми открытками. В данном случае это попытка более широкого обмена информацией об истории городов и поселков, где проживают адресаты.

На почте «подготовишки» вместе с воспитателями купили конверты для своих писем и отправили их в разные населенные пункты страны: в поселки Безлесный Кемеровской области и Юргамыш Курганской области, города Челябинск, Тверь и Архангельск..

«Ребята опустили конверты в почтовый ящик, познакомились с работой почты, узнали о том, какой длинный путь пройдут послания, прежде чем их получат адресаты», – отметила Щербакова.

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