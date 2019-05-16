Менделеевские танцоры представит Россию на международном конкурсе в Италии

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Менделеевский хореографический коллектив «Шаян» на следующий год представит Россию на международном проекте в Италии, передает ИЦ «Менделеевск».



Такую возможность коллектив получил после победы на IV национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» в Москве.



Об успехах коллектива рассказала директор ДК имени Сергея Гассара Лэйсан Латыпова. Она сообщила, что отборочный тур для участия в этом проекте танцевальный ансамбль проходил в Набережных Челнах.





По результатам всех кастингов из Татарстана в финал прошли три коллектива: два ансамбля, занимающиеся современной хореографией, и «Шаян», занимающийсянародной.



Шаяновцы стали обладателями награды в двух возрастных номинациях. Это и позволило танцорам получить право на следующий год представлять Россию в Италии.

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