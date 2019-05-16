Ведущие ревматологи РТ рассказали о диагностике и лечении недуга в ЦРБ Нижнекамска

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице состоялся межрайонный семинар на тему «Актуальные вопросы ревматологии». С лекциями выступили ведущие татарстанские специалисты в области ревматологии, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Гости из Казани рассказали об опыте лечения и правильной диагностике этого недуга. Семинар-совещание посетили терапевты, врачи общей практики, ревматологи, эндокринологи, кардиологи, травматологи, врачи кожно-венерологического диспансера.
Главный ревматолог Министерства здравоохранения РТ, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Светлана Якупова рассказала нижнекамским коллегам о дифференциальном диагнозе суставного синдрома и современных лечебных возможностях в ревматологии.
Опытом со слушателями поделились завотделением ревматологии РКБ Рифкат Абдракипов и завотделением ревматологии медико-санитарной части КФУ Тимур Сибгатуллин.
На встрече врачи смогли задать вопросы, обсудить способы лечения пациентов с подобными заболеваниями, получить грамотный совет специалистов.
Целью встречи было совершенствование оказания специализированной помощи татарстанцам.