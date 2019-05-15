Библиотечный фонд Нижнекамска пополнила книга известной журналистки Галины Бортниковой

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Центральная библиотека имени Г. Тукая города Нижнекамска пополнилась новой книгой «Нижнекамск и нижнекамцы». Она посвящена 50-летию газеты «Нижнекамская правда» («Ленинская правда») и 50-летию города, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Книгу библиотеке преподнесла в дар дочь Галины Бортниковой Ксения. Издание составлено из газетных материалов разных лет журналистов Бортниковых. В ней рассказывается о людях, которые строили город.



Бортникова заметила во вступлении к книге, что горожане старались брать пример с замечательных современников: «Мы любили своих героев, потому что своими рассказами об их больших душах и щедрых сердцах старались делать мир добрее. И он действительно становился лучше и добрее – об этом писали нам читатели, восхищаясь замечательными современниками, стараясь брать с них пример. А ведь это и есть правда жизни…»



Галина Бортникова скончалась 15 марта на 63-м году жизни. Более 30 лет она проработала в газете «Ленинская правда» (ныне – «Нижнекамская правда»). С 1999-го по 2011 год являлась главным редактором издания.

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