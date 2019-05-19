Британские эксперты составили список самых надежных подержанных авто

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Британские эксперты составили топ самых надежных подержанных автомобилей. Журнал What Car составил рейтинг на основе собственной базы данных и опроса свыше 18 тыс. автовладельцев, пишет «Российская газета».

На первом месте оказался малолитражный хэтчбек Toyota Yaris с рейтингом надежности 99,1%. Его владельцы отметили «безотказность и минимум поломок».

На втором месте оказался гибрид Lexus CT 200h с рейтингом 98,8%, на третьем – кроссовер Audi Q3 в бензиновом варианте выпуска 2011–2018 годов. Он с рейтингом 96,5% оказался надежнее дизельных версий на 16% и 28% соответственно.

На четвертой позиции разместились выпускавшиеся с 2010 года Mitsubishi ASX (рейтинг надежности – 96,3%), а пятую строчку занял испанский Seat Leon (рейтинг – 95,9%).

Замкнули топ-10 самых надежных подержанных машин Lexus RX (рейтинг – 95.4%), Honda Civic (95.0%), Honda CR-V (94.6%), Honda Jazz (94.2%) и Volkswagen Touareg (94.1%).

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