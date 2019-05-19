Google заподозрили в слежке за покупками пользователей в Сети

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Компания Google сохраняет сведения о покупках, сделанных пользователями Сети. На это обратил внимание журналист телеканала CNBC Тодд Хейзельтон, пишет газета «Известия».

Корреспондент неожиданно обнаружил перечень всех своих интернет-приобретений во вкладке «Покупки» (Purchases). При этом, как подчеркнул Хейзельтон, он «совершал все свои покупки с помощью онлайн-сервисов или приложений, таких как Amazon, DoorDash или Seamless, но никогда через Google».

Журналист отметил, что перечень приобретений оказался доступен корпорации потому, что чеки об оплате поступали на электронную почту Gmail.

Представители же Google заявили, что информация о покупках пользователя доступна только ему самому. Создание сервиса они объяснили заботой об удобстве юзеров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представители мессенджера WhatsApp подтвердили его уязвимость перед шпионскими программами.

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